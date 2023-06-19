РБК: назван напиток, вызывающий серьёзные заболевания сердца

0:51 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Согласно общепринятому мнению, употребление алкоголя считается фактором риска для здоровья и может привести к смертельным исходам. Однако врачи также предупреждают о возможных опасностях, связанных с энергетическими напитками. Специалисты отмечают, что они содержат значительное количество кофеина, который способен привести к серьёзным негативным последствиям для здоровья, пишет "РБК".

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Регулярное потребление энергетических напитков приводит к нарушению функций сердечно-сосудистой системы. Кроме того, кофеин существенно повышает артериальное давление.

Эксперты подчёркивают, что даже для абсолютно здоровых людей употребление энергетических напитков может иметь смертельные последствия. Врачи призывают принимать эту информацию всерьёз.

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Вред энергтиков