Диетолог Соломатина назвала дневную норму черешни для здорового человека

Диетолог Елена Соломатина рассказала, какое количество черешни можно ежедневно есть здоровым людям, а также каким категориям граждан следует ограничить потребление этой ягоды.

Фото: hi-chef.ru

По словам врача, оптимальным количеством черешни для здорового человека является 200-300 граммов в сутки. Потребление этого природного лакомства в неумеренных количествах может способствовать возникновению проблем с кишечником и желудком.

"Безгранично есть любые продукты, даже самые полезные, нельзя. В среднем где-то это стакан, 200-300 граммов черешни и вишни в день. Черешня обладает больше сладостью, и людям, у кого есть лишний вес, непереносимость глюкозы, диабет, переедать не стоит. Им надо есть горсточку и выбирать несладкие ягоды", — посоветовала Соломатина в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Также диетолог отметила, что некоторым следует ограничить потребление черешни из-за плохой переносимости клетчатки, которой много в этой ягоде. По этой причине перекус черешней может стать причиной метеоризма и вздутия живота.

Соломатина добавила, что черешней лучше всего лакомиться спустя полчаса после еды.

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