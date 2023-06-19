Врач-терапевт Надежда Чернышова объяснила, по каким признакам можно понять, что у пожилого человека низкий уровень гемоглобина.
"Пожилой человек может плохо себя чувствовать. У него нет сил, одышка, ему трудно выполнять даже обычные бытовые действия", — сказала Чернышова в разговоре с изданием "Москва 24".
Сниженный уровень гемоглобина характеризуется одышкой, постоянной усталостью, ухудшением памяти. Это, по словам врача, происходит из-за того, что организму не хватает кислорода вследствие нехватки железа.
Уровень гемоглобина считается низким, если он меньше, чем 120 граммов на литр у женщин, а у мужчин — ниже 130 граммов на литр.
По этой причине терапевт посоветовала пожилым людям раз в год сдавать общий анализ крови даже в том случае, если они ни на что не жалуются.
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