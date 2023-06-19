Кардиолог Колиев проинформировал граждан РФ о причинах возникновения аритмии

1:28 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-кардиолог Вячеслав Колиев рассказал о причинах возникновения аритмии. Он разделил их на две категории: функциональные, не связанные с поражениями сердца, и патологические, вызванные заболеваниями сердца.

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В первом случае аритмию могут вызывать употребление кофеина, чая, острой пищи, стресс, нарушения сна, чрезмерное умственное и физическое напряжение. Также заболевание провоцируют проблемы желудочно-кишечного тракта, нарушение баланса электролитов, приём некоторых лекарственных препаратов.

"Патологические причины включают ишемическую болезнь сердца, инфаркт миокарда, кардиомиопатии, миокардит, пороки сердца, а также повреждение сердечной мышцы в результате травмы или хирургической операции", — пояснил врач.

Кроме того, существуют синусовая аритмия и дыхательная аритмии, которые связаны с фазами дыхания и чаще встречаются у молодых людей, особенно у подростков.

По словам доктора Колиева, количество людей, страдающих различными формами данного заболевания, составляет более 100 тысяч человек на один миллион населения. Для профилактики аритмии рекомендуется избегать условий, которые могут повысить возбудимость сердечной мышцы, а также регулярно проходить профилактические осмотры у терапевта или кардиолога.

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