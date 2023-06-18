От вредного воздействия агрегатов белков, накапливающихся при дегенеративных расстройствах, могут защищать пищевые волокна из бергамота. К такому выводу пришли учёные из Университета Великой Греции, сообщает журнал Plants.
Анализ показал, что порошок из твёрдых отходов бергамота содержал флавоноиды и полифенолы. Данные вещества обеспечили антиоксидантную активность пищевых волокон — способность бороться с активными радикалами кислорода, которые могут повреждать клетки.
Также учёные обработали клетки головного мозга токсичным белком, который участвует в развитии болезни Альцгеймера. Выделенные из волокон бергамота белки защитили от гибели многие клетки, обработанные бета-амилоидом.
В случае подтверждения выводов специалистов в экспериментах на животных, могут быть созданы новые лекарства от болезни Альцгеймера и других заболеваний, связанных с гибелью клеток мозга, резюмирует издание.
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