Plants: учёные из Греции нашли продукт, защищающий клетки мозга от гибели

1:03 Your browser does not support the audio element. Здоровье

От вредного воздействия агрегатов белков, накапливающихся при дегенеративных расстройствах, могут защищать пищевые волокна из бергамота. К такому выводу пришли учёные из Университета Великой Греции, сообщает журнал Plants.

Анализ показал, что порошок из твёрдых отходов бергамота содержал флавоноиды и полифенолы. Данные вещества обеспечили антиоксидантную активность пищевых волокон — способность бороться с активными радикалами кислорода, которые могут повреждать клетки.

Также учёные обработали клетки головного мозга токсичным белком, который участвует в развитии болезни Альцгеймера. Выделенные из волокон бергамота белки защитили от гибели многие клетки, обработанные бета-амилоидом.

В случае подтверждения выводов специалистов в экспериментах на животных, могут быть созданы новые лекарства от болезни Альцгеймера и других заболеваний, связанных с гибелью клеток мозга, резюмирует издание.

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