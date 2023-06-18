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Врач из РФ Тутищева рассказала, сколько спиртного можно выпивать без риска набрать лишний вес

Здоровье

Некоторые любители пропустить по бокалу красного или белого вина или рюмку водки (коньяка) перед сном не задумываются о пагубном влиянии алкоголя на здоровье человека. Себя они утешают тем, что от такого "хобби" у них не растут талия и живот, а также не круглеют бёдра. Врач-гастроэнтеролог Ирина Тутищева развеяла этот миф в беседе с "Кубанскими новостями".

Врач из РФ Тутищева рассказала, сколько спиртного можно выпивать без риска набрать лишний вес
Фото: https://fermilon.ru/

По словам специалиста, высокой энергетической ценностью обладает практически любой алкоголь. Он способен активизировать чувство голода, увеличивая риск переедания.

Эксперт посоветовала соблюдать меру, чтобы не набрать лишних килограммов и не навредить своему здоровью.

"Согласно нормам ВОЗ, безопасная доза коньяка, бренди, виски и водки в сутки составляет 45 мл, пива — 330 мл, а сухого вина — 150 мл", — отметила врач.

Ранее учёные раскрыли, обладатели какой группы крови меньше других рискуют заболеть онкологией.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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