Некоторые любители пропустить по бокалу красного или белого вина или рюмку водки (коньяка) перед сном не задумываются о пагубном влиянии алкоголя на здоровье человека. Себя они утешают тем, что от такого "хобби" у них не растут талия и живот, а также не круглеют бёдра. Врач-гастроэнтеролог Ирина Тутищева развеяла этот миф в беседе с "Кубанскими новостями".
По словам специалиста, высокой энергетической ценностью обладает практически любой алкоголь. Он способен активизировать чувство голода, увеличивая риск переедания.
Эксперт посоветовала соблюдать меру, чтобы не набрать лишних килограммов и не навредить своему здоровью.
"Согласно нормам ВОЗ, безопасная доза коньяка, бренди, виски и водки в сутки составляет 45 мл, пива — 330 мл, а сухого вина — 150 мл", — отметила врач.
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