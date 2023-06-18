Врач-эндокринолог Зухра Павлова назвала допустимую норму поедания мороженого.
Медик озаглавила свою публикацию в Telegram-канале словами: "Сколько можно съесть мороженого в жару".
Она отметила, что польза мороженого почти нулевая, так как содержащийся в молоке белок и кальций нивелируется из-за избытка в продукте сахара и жира. Врач советует замораживать свежевыжатый сок, чтобы создать полезный аналог ледяного лакомства.
Эндокринолог считает, что мороженое полезно только тем, что поднимает настроение, усиливая приток эндорфинов.
"Есть мороженое нужно исключительно в первой половине дня, как и другие сладкие продукты (ягоды, фрукты, горький шоколад). То есть максимум до 15 часов, чтобы не вызвать вечером слишком серьёзный скачок сахара в крови", — объяснила врач.
Павлова посоветовала с умом подходить к поеданию мороженого при наличии избыточной массы тела.
"Так что мои рекомендации — одно мороженое в месяц пройдет для фигуры незаметно, все остальное — уже излишество", — поделилась рекомендациями медик.
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