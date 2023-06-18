Учёные из Гарварда: недосыпание повышает риск преждевременной смерти на 40 процентов

0:48 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Риск преждевременной смерти на 40 процентов увеличивает регулярный недостаток сна. Об этом заявили учёные из Гарвардской школы медицины.

Фото: freepik.com

Исследователи из США выяснили, что для здоровья всего организма важное значение имеет режим сна. Это продемонстрировали многочисленные эксперименты. Люди, которые плохо спят, чаще страдают от заболеваний почек, сердца и сосудов, диабета, ожирения и депрессии. Также у них возрастает риск инсульта.

По словам специалистов, сну взрослый человек должен посвящать не менее семи часов в сутки, а подростки должны спать не менее восьми часов.

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Как недосыпание влияет на организм? Здоровый сон и качество жизни