Риск преждевременной смерти на 40 процентов увеличивает регулярный недостаток сна. Об этом заявили учёные из Гарвардской школы медицины.
Исследователи из США выяснили, что для здоровья всего организма важное значение имеет режим сна. Это продемонстрировали многочисленные эксперименты. Люди, которые плохо спят, чаще страдают от заболеваний почек, сердца и сосудов, диабета, ожирения и депрессии. Также у них возрастает риск инсульта.
По словам специалистов, сну взрослый человек должен посвящать не менее семи часов в сутки, а подростки должны спать не менее восьми часов.
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