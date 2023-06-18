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Нутрициолог Зубарева назвала гражданам РФ два самых полезных варианта завтрака

1:08
Здоровье

Нутрициолог из РФ Наталья Зубарева рассказала, в какой стране традиционные завтраки можно считать наиболее полезными. Об этом сообщает Газета. Ru.

Нутрициолог Зубарева назвала гражданам РФ два самых полезных варианта завтрака
Фото: pixabay. com

Эксперт отметила, что английский завтрак из яичницы с беконом и тостами не имеет никакого отношения к пользе для здоровья, как и американский утренний приём пищи, обычно состоящий из панкейков, хлопьев с молоком и тостов. Французский вариант из кофе и круассана или багета тоже не является сбалансированным.

Самыми полезными завтраками доктор назвала российский и турецкий. Последний обычно включает в себя домашнюю выпечку, сыр, овощи, варёные яйца, маслины, колбасу, мёд, джем и кофе или чай. Кашу на воде с добавлением ягод, орехов или сухофруктов обычно едят на завтрак в России.

Предпочтение лучше отдавать этим двум вариантам, если хочется завтракать правильно, заключила нутрициолог.

Ранее турист из России рассказал, как сэкономить в Турции на завтраках.

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10 простых завтраков ( очень вкусно и полезно)
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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