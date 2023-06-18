Нутрициолог из РФ Наталья Зубарева рассказала, в какой стране традиционные завтраки можно считать наиболее полезными. Об этом сообщает Газета. Ru.
Эксперт отметила, что английский завтрак из яичницы с беконом и тостами не имеет никакого отношения к пользе для здоровья, как и американский утренний приём пищи, обычно состоящий из панкейков, хлопьев с молоком и тостов. Французский вариант из кофе и круассана или багета тоже не является сбалансированным.
Самыми полезными завтраками доктор назвала российский и турецкий. Последний обычно включает в себя домашнюю выпечку, сыр, овощи, варёные яйца, маслины, колбасу, мёд, джем и кофе или чай. Кашу на воде с добавлением ягод, орехов или сухофруктов обычно едят на завтрак в России.
Предпочтение лучше отдавать этим двум вариантам, если хочется завтракать правильно, заключила нутрициолог.
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