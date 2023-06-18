Врач-диетолог Гинзбург перечислил гражданам РФ продукты, которые нужно есть при панкреатите

1:24 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Чтобы избежать постоянных болей, связанных с панкреатитом, крайне важно обратить внимание на свой рацион. Это заболевание может представлять серьёзную угрозу в долгосрочной перспективе, поскольку часто приводит к развитию почечной недостаточности, раку поджелудочной железы и даже сахарному диабету. Чтобы избежать таких последствий, важно знать, какие продукты следует употреблять. Эту информацию предоставил врач-диетолог Михаил Гинзбург в беседе с порталом "Дача".

Фото: 78centr.ru

Эксперт напомнил, что первыми признаками панкреатита являются тошнота, рвота, вздутие живота, повышение температуры, снижение массы тела, желтушность кожи и другие симптомы. В этих случаях нужно незамедлительно обратиться к врачу. При данных состояниях необходимо исключить из рациона сметану, мороженое и сливки, а также ограничить потребление сладостей.

Гинзбург сообщил, что следует употреблять овощи, ягоды и морсы в больших количествах.

"Можно рыбу в виде провёрнутых фрикаделек, макароны, нежирные молочные и кисломолочные продукты", — сообщил диетолог.

От подчеркнул, что перед употреблением продуктов важно следования рекомендациям гастроэнтеролога, который ориентируется на состояние больного.

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