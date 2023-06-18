Один из российских диетологов Михаил Гинзбург сообщил о том, что правильное питание может помочь снизить уровень холестерина в крови. В интервью для "Вечерней Москвы" эксперт подчеркнул, что контроль данного показателя может предотвратить развитие многих заболеваний.
Он выделил несколько групп продуктов, которые способствуют нормализации уровня холестерина.
Прежде всего, это еда, богатая пищевыми волокнами (цельнозерновой хлеб, крупы, ягоды и фрукты). Также важны бобовые, кисломолочные продукты.
"В бобовых тоже очень много пищевых волокон. Но также в них есть специфический белок, в котором меньше некоторых аминокислот, чем в белке животного происхождения", — сообщил диетолог.
Диетолог отмечает важность употребления еды, богатой омегой-3. К ней относятся оливковое и льняное масла, рыбий жир и рыба жирных сортов.
"Эти продукты нормализуют липидный состав крови и способствуют снижению уровня холестерина", — добавил Гинзбург.
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