Врач-диетолог Гинзбург перечислил гражданам РФ продукты, которые снижают холестерин

1:08 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Один из российских диетологов Михаил Гинзбург сообщил о том, что правильное питание может помочь снизить уровень холестерина в крови. В интервью для "Вечерней Москвы" эксперт подчеркнул, что контроль данного показателя может предотвратить развитие многих заболеваний.

Фото: dobrakondice.cz

Он выделил несколько групп продуктов, которые способствуют нормализации уровня холестерина.

Прежде всего, это еда, богатая пищевыми волокнами (цельнозерновой хлеб, крупы, ягоды и фрукты). Также важны бобовые, кисломолочные продукты.

"В бобовых тоже очень много пищевых волокон. Но также в них есть специфический белок, в котором меньше некоторых аминокислот, чем в белке животного происхождения", — сообщил диетолог.

Диетолог отмечает важность употребления еды, богатой омегой-3. К ней относятся оливковое и льняное масла, рыбий жир и рыба жирных сортов.

"Эти продукты нормализуют липидный состав крови и способствуют снижению уровня холестерина", — добавил Гинзбург.

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