Онколог Астраханцев назвал самые частые виды рака среди россиян от 25 до 34 лет

0:56 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Среди пациентов в возрасте от 25 до 34 лет чаще всего диагностируются онкологические заболевания лимфатической и кроветворной ткани. Об этом рассказал онколог Максим Астраханцев в беседе с RT.

Фото: Fotodom. ru

По словам специалиста, среди пациентов его клиники четверть обращений в данной возрастной группе приходилась на меланому. Злокачественные новообразования желудка, ободочной кишки и молочной железы также были среди частых поводов.

Однако к 2022 году картина изменилась, добавил врач. В лидеры по заболеваемости вышли лимфатическая и кроветворная ткань и шейка матки, что совпадает с общей тенденцией по стране, отметил он.

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