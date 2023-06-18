Роспотребнадзор проинформировал граждан из РФ о риске распространения холеры

0:30 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В России сохраняется риск распространения холеры, сообщила на полях ПМЭФ глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Фото: Википедия

Она подчеркнула, что случаев заболевания по стране очень мало, однако риск сохраняется всегда.

"Большое количество стран в мире, к сожалению, поражено холерой и сегодня риски есть во всех странах мира", — пояснила глава Роспотребнадзора РИА Новости.

Как уточнила Попова, заболевание в Россию могут завезти туристы.

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