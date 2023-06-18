В России сохраняется риск распространения холеры, сообщила на полях ПМЭФ глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Она подчеркнула, что случаев заболевания по стране очень мало, однако риск сохраняется всегда.
"Большое количество стран в мире, к сожалению, поражено холерой и сегодня риски есть во всех странах мира", — пояснила глава Роспотребнадзора РИА Новости.
Как уточнила Попова, заболевание в Россию могут завезти туристы.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
На концерте в Израиле Андрей Макаревич* испытал неприятные ощущения.