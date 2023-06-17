Рак толстого кишечника в ближайшие семь лет станет самой смертоносной разновидностью онкологии для молодёжи. К 2030 году смертность от этого заболевания среди людей в возрасте до 40 лет удвоится. К такому выводу пришли специалисты-онкологи из США, пишет Super.ru.
Издание отмечает, что в первую десятку стран с самой высокой заболеваемостью этим видом рака входит также и Россия.
Группа учёных из Кливлендской клиники провела исследование образующихся при расщеплении пищи в организме веществ, чтобы выявить причину эпидемии.
В результате экспериментов выяснилось, что с ранним развитием рака толстой кишки связано употребление двух популярных продуктов — красного мяса и сахара.
Ранее эндокринолог Полина Игнатьева посоветовала отказаться от красного мяса ради здоровья сердца.
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