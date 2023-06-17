Эксперты назвали три самых эффективных продукта для здоровья и гибкости сосудов

1:03 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Эксперты назвали три продукта, которые помогают поддерживать здоровье и гибкость сосудов.

Эксперты подчёркивают, что с возрастом сосуды изнашиваются, поэтому очень важно поддерживать их здоровье в рамках профилактики. Для этого стоит добавить в свой рацион питания всего три продукта, которые эффективно справляются с этой задачей, сообщает "СпортКП".

В данном случае речь идёт о таких продуктах, как рыба, ягоды и орехи.

Рыба богата омега-3 и жирными кислотами. Употребление этого продукта способствует улучшению гибкости сосудов, а также снижению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Лучше отдавать своё предпочтение морским видам рыбы, отмечают специалисты.

При регулярном употреблении орехов укрепляются стенки сосудов. Что касается ягод, то они способствуют защите сосудов от повреждений свободными радикалами, снижают уровень воспаления и способствуют здоровью сердца.

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