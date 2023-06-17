Кетогенная диета всё больше становится популярной среди тех, кто хочет сбросить вес. Но данный вид похудения подходит не всем. Кроме того, диета может оказать плачевное состояние на сердечно-сосудистую систему, вызывая инфаркт и другие серьёзные заболевания.
Известный в России кардиолог Тамаз Гаглошвили рассказал, что в марте 2023 года Американский колледж кардиологов представил метаанализ, основанный на различных исследованиях, и выяснил, что кето-диета вредна для здоровья:
"Кетоподобные диеты увеличивают риск сердечно-сосудистых заболеваний в два раза за счёт увеличения в крови атерогенных частиц (ЛПНП — липопротеины низкой плотности, ЛПОНП — липопротеиды очень низкой плотности)", — цитирует кардиолог исследователей.
Гаглошвили рекомендует людям с избыточным весом и гипертонией обратить внимание на средиземноморскую и DASH диеты.
Стоит напомнить, что кето-диета — это низкоуглеводная диета с высоким содержанием жиров и умеренным содержанием белков.
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