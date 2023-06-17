Кардиолог РФ Гаглошвили рассказал про увеличивающую риск инфаркта в два раза опасную диету

1:11 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Кетогенная диета всё больше становится популярной среди тех, кто хочет сбросить вес. Но данный вид похудения подходит не всем. Кроме того, диета может оказать плачевное состояние на сердечно-сосудистую систему, вызывая инфаркт и другие серьёзные заболевания.

Известный в России кардиолог Тамаз Гаглошвили рассказал, что в марте 2023 года Американский колледж кардиологов представил метаанализ, основанный на различных исследованиях, и выяснил, что кето-диета вредна для здоровья:

"Кетоподобные диеты увеличивают риск сердечно-сосудистых заболеваний в два раза за счёт увеличения в крови атерогенных частиц (ЛПНП — липопротеины низкой плотности, ЛПОНП — липопротеиды очень низкой плотности)", — цитирует кардиолог исследователей.

Гаглошвили рекомендует людям с избыточным весом и гипертонией обратить внимание на средиземноморскую и DASH диеты.

Стоит напомнить, что кето-диета — это низкоуглеводная диета с высоким содержанием жиров и умеренным содержанием белков.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.