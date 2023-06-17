Существует гипотеза о возможности использования обычной соды в качестве эффективного лекарства для лечения различных заболеваний, включая онкологию. Это предположение основывается на теории, согласно которой раковые клетки развиваются и распространяются в кислой среде, и повышение щёлочности может препятствовать их росту.
Однако до настоящего времени не было научно доказанных фактов, подтверждающих эффективность такого лечения или способности соды предотвращать развитие онкологических заболеваний.
Важно понимать, что рак может возникнуть в тканях с нормальным уровнем pH, и кислые условия не являются единственным фактором, способствующим развитию опухолей. Врач-токсиколог Алексей Водовозов отмечает в беседе с ТАСС, что концепция щелочной терапии популярна среди тех, кто продвигает биодобавки с кальцием или предлагает внутривенные инъекции соды.
Современная медицина активно борется с онкологическими заболеваниями. Успех лечения в значительной степени зависит от раннего выявления и надлежащей терапии. Поэтому важно обращаться за квалифицированной медицинской помощью.
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