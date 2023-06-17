Врач-токсиколог Водовозов сообщил, помогает ли сода в лечении онкологических заболеваний

1:16 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Существует гипотеза о возможности использования обычной соды в качестве эффективного лекарства для лечения различных заболеваний, включая онкологию. Это предположение основывается на теории, согласно которой раковые клетки развиваются и распространяются в кислой среде, и повышение щёлочности может препятствовать их росту.

Фото: Fotodom.ru

Однако до настоящего времени не было научно доказанных фактов, подтверждающих эффективность такого лечения или способности соды предотвращать развитие онкологических заболеваний.

Важно понимать, что рак может возникнуть в тканях с нормальным уровнем pH, и кислые условия не являются единственным фактором, способствующим развитию опухолей. Врач-токсиколог Алексей Водовозов отмечает в беседе с ТАСС, что концепция щелочной терапии популярна среди тех, кто продвигает биодобавки с кальцием или предлагает внутривенные инъекции соды.

Современная медицина активно борется с онкологическими заболеваниями. Успех лечения в значительной степени зависит от раннего выявления и надлежащей терапии. Поэтому важно обращаться за квалифицированной медицинской помощью.

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