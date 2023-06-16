Врач-гастроэнтеролог из АО "Медицина" Владимир Неронов объяснил, что будет, если чрезмерно увлекаться жирной едой и спиртными напитками.
По словам врача, результатом такой "диеты" нередко становится панкреатит.
Жирная пища перегружает поджелудочную железу, которая вынуждена вырабатывать большое количество ферментов для расщепления жировых клеток.
"Злоупотребление жирной пищей и спиртными напитками — прямой путь к панкреатиту. Если вы позволяете себе лишнее за столом, это отражается на поджелудочной железе. Она выделяет большое количество ферментов, которые должны расщеплять жировые клетки", — сказал Неронов в разговоре с РИАМО.
Вырабатываемые в чрезмерном количестве ферменты, в свою очередь, буквально разъедают ткани желудка. Любители полакомиться жирным рано или поздно ощутят в верхней части живота характерные очень сильные и резкие боли, отдающие в левый бок и спину.
Боли сопровождаются сильной рвотой, после которой не становится легче. Также на этом фоне может повышаться температура до 38 градусов.
Неронов порекомендовал вызвать врача, а до его прихода прилечь, положив на область живота холод.
Чтобы не допустить развития панкреатита, гастроэнтеролог посоветовал не есть жирную пищу, не купить и не употреблять алкоголь.
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