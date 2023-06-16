Учёные из США заявили о пользе секса перед открытым холодильником

0:59 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Американские сексологи, гинекологи и урологи провели исследование и доказали, что люди чаще всего интересуются интимной близостью в июне и июле. Однако специалисты рекомендуют избегать тесного контакта с чужой кожей во время жары, поскольку это может привести к дерматологическим заболеваниям. Учёные заявили, что при занятии сексом тело человека должно быть охлаждено.

Фото: pixabay.com

Во-первых, летом необходимо принимать душ перед интимной близостью. Во-вторых, за несколько часов до секса следует положить постельное бельё в морозилку. Третий способ успешной близости летом — поддержание необходимого уровня жидкости в организме.

Учёные подчеркнули: самый удачный половой акт в летние месяцы будет около холодильника, сообщает КТВ-Луч. Холодные потоки воздуха создадут наиболее благоприятный температурный режим, считают специалисты.

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