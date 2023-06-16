В Свердловской области специалисты Россельхознадзора обнаружили свинину, заражённую сальмонеллой. Чтобы не допустить попадания опасного продукта на столы жителей региона, власти намерены принять срочные меры, пишет tagilcity.ru.
Уточняется, что не прошедшая проверку свинина оказалась заражена сальмонеллой группы Е. Специалисты объяснили, что если производитель нарушит правила хранения или транспортировки мяса, сальмонелла окажется в продукте.
Самое неприятное, что сальмонеллез, вызываемый сальмонеллой, плохо поддаётся воздействию средств дезинфекции или антибиотиков, добавили эксперты.
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