В Свердловской области нашли свинину с сальмонеллой

0:42 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В Свердловской области специалисты Россельхознадзора обнаружили свинину, заражённую сальмонеллой. Чтобы не допустить попадания опасного продукта на столы жителей региона, власти намерены принять срочные меры, пишет tagilcity.ru.

Фото: pixabay. com

Уточняется, что не прошедшая проверку свинина оказалась заражена сальмонеллой группы Е. Специалисты объяснили, что если производитель нарушит правила хранения или транспортировки мяса, сальмонелла окажется в продукте.

Самое неприятное, что сальмонеллез, вызываемый сальмонеллой, плохо поддаётся воздействию средств дезинфекции или антибиотиков, добавили эксперты.

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