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Гематолог Бычкова предостерегла от опасного метода улучшить показатели крови: "Люди глотают паразитов"

Здоровье

Врач, заведующая КДО Консультативно-диагностическим отделением Медицинского центра МГУ Светлана Бычкова в разговоре с Pravda.Ru рассказала, как с помощью анализа крови можно определить, есть ли в организме паразиты.

"Необходимо сделать общий анализ крови и проверить количество эозинофилов. Речь идёт о белых клетках, то есть лейкоцитах. При наличии паразитов в организме в большинстве случаев этот показатель бывает повышенным", — предупредила эксперт.

Вместе с этим гематолог отметила, что иногда паразиты существуют без подобной реакции. Также собеседница издания предупредила об опасном способе положительно повлиять на работу крови.

"Бытует мнение, что неприготовленная печень улучшает показатели крови. Иногда вместе с заражённым продуктом люди глотают паразитов", — сказала специалист.

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ПАРАЗИТЫ в теле ЧЕЛОВЕКА, кто в нас ЖИВЁТ
Автор Евгения Васильева
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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