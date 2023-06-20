Лимон: Тайная польза цитруса для здоровья

Лимон — одно из наиболее известных цитрусовых фруктов, часто добавляемых в чай для улучшения его вкуса. Кроме того, он содержит множество полезных веществ, оказывающих положительное влияние на здоровье.
Риск образования почечных камней снижается. Содержащийся в них цитрат связывается с кальцием и помогает предотвратить образование камней.
Кровяное давление стабилизируется. В лимоне содержится большое количество гесперидина, который способствует нормальному функционированию сосудов. Кроме того, лимон помогает снизить воспаление и поддерживать нормальное кровяное давление.
Укрепляется иммунитет. Лимоны богаты витамином С, который не только замедляет процесс старения, но и поддерживает естественную иммунную систему и клеточные функции.
Повышается состояние кожи. При регулярном употреблении этого цитрусового фрукта кожа становится гладкой, шелковистой и сияющей.
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