Лимон: Тайная польза цитруса для здоровья

1:02 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Лимон — одно из наиболее известных цитрусовых фруктов, часто добавляемых в чай для улучшения его вкуса. Кроме того, он содержит множество полезных веществ, оказывающих положительное влияние на здоровье.

Риск образования почечных камней снижается. Содержащийся в них цитрат связывается с кальцием и помогает предотвратить образование камней.

Кровяное давление стабилизируется. В лимоне содержится большое количество гесперидина, который способствует нормальному функционированию сосудов. Кроме того, лимон помогает снизить воспаление и поддерживать нормальное кровяное давление.

Укрепляется иммунитет. Лимоны богаты витамином С, который не только замедляет процесс старения, но и поддерживает естественную иммунную систему и клеточные функции.

Повышается состояние кожи. При регулярном употреблении этого цитрусового фрукта кожа становится гладкой, шелковистой и сияющей.

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