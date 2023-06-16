Нарколог Исаев предостерёг от злоупотребления алкогольными напитками в жару

1:02 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Психиатр-нарколог, эксперт Общественной палаты РФ Руслан Исаев напомнил, что с наступлением жаркой погоды люди употребляют больше слабоалкогольных напитков, особенно пива.

Однако такие напитки тоже таят в себе опасность для организма, потому что употребляются они, как правило, в больших количествах, в итоге концентрация этилового спирта получается достаточно высокой со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Злоупотребление спиртными напитками любой крепости в жару "бьёт" по всем органам и системам организма. В результате особенно страдает сердечно-сосудистая система, повышается риск инсульта и инфаркта.

"Без разницы, у человека уязвимое место в сердечно-сосудистой системе или почечной недостаточности — злоупотребление алкоголем и изменение температуры, как в сторону жары, так и в сторону холода, усугубляют ситуацию", — добавил Исаев в разговоре с Радио 1.

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Пиво в жару / записи Нарколога