Психиатр-нарколог, эксперт Общественной палаты РФ Руслан Исаев напомнил, что с наступлением жаркой погоды люди употребляют больше слабоалкогольных напитков, особенно пива.
Однако такие напитки тоже таят в себе опасность для организма, потому что употребляются они, как правило, в больших количествах, в итоге концентрация этилового спирта получается достаточно высокой со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Злоупотребление спиртными напитками любой крепости в жару "бьёт" по всем органам и системам организма. В результате особенно страдает сердечно-сосудистая система, повышается риск инсульта и инфаркта.
"Без разницы, у человека уязвимое место в сердечно-сосудистой системе или почечной недостаточности — злоупотребление алкоголем и изменение температуры, как в сторону жары, так и в сторону холода, усугубляют ситуацию", — добавил Исаев в разговоре с Радио 1.
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