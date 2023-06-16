Daily Mail показало, как будут выглядеть удалёнщики в 2100 году: когтистые руки, лишний вес и опухшие глаза

0:59 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Английские исследователи показали, как будет выглядеть удалённый работник будущего.

Учёные создали прототип работающего в удалённом формате сотрудника и назвали его Анной, пишет Daily Mail.

Так, к 2100 году Анна обзаведётся лишним весом, слабым иммунитетом, опухшими красными глазами и пальцами рук, которые будут больше напоминать когти.

Исследователи объяснили, что такой образ был создан на основе научных статей и консультаций с медиками, которые перечислили ряд типичных для удалёнщиков заболеваний.

Длительное пребывание у монитора, отсутствие оборудованного для работы места и недостаток свежего воздуха сильно влияют на здоровье сотрудников, которые работают из дома. Эксперты советуют удалёнщикам озаботиться данным вопросом. Например, взять за правило делать в течение рабочего дня несколько перерывов для короткой разминки.

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