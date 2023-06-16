Английские исследователи показали, как будет выглядеть удалённый работник будущего.
Учёные создали прототип работающего в удалённом формате сотрудника и назвали его Анной, пишет Daily Mail.
Так, к 2100 году Анна обзаведётся лишним весом, слабым иммунитетом, опухшими красными глазами и пальцами рук, которые будут больше напоминать когти.
Исследователи объяснили, что такой образ был создан на основе научных статей и консультаций с медиками, которые перечислили ряд типичных для удалёнщиков заболеваний.
Длительное пребывание у монитора, отсутствие оборудованного для работы места и недостаток свежего воздуха сильно влияют на здоровье сотрудников, которые работают из дома. Эксперты советуют удалёнщикам озаботиться данным вопросом. Например, взять за правило делать в течение рабочего дня несколько перерывов для короткой разминки.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Врач-онколог из Уфы Гульнур Нигманова рассказала о семи признаках, по которым можно узнать, есть ли в организме паразиты.