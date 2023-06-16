Кардиолог Олег Варфоломеев назвал признаки образования тромба во время полёта

1:03 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Полёт на самолёте увеличивает риски образования или перемещения опасного тромба в жизненно важные органы. Об этом сообщил врач-кардиолог Олег Варфоломеев.

Фото: freepik.com/zinkevych

Он отметил, что чаще всего плотные сгустки крови появляются у людей, которые долгое время находятся в бездействии. Дальние перелёты, постельный режим или нахождение в инвалидном кресле провоцируют развитие тромбоза глубоких вен, объяснил специалист.

"Неподвижность в сочетании с пониженным давлением в кабине и влажностью в самолёте могут способствовать скоплению крови и замедлению кровотока, что может привести к образованию тромбов или увеличению существующих тромбов", — предупредил Варфоломеев в беседе с порталом "МедикФорум".

Кроме того, дальние полёты увеличивают риски развития лёгочной эмболии: тромб отрывается и перемещается в лёгкие. К первым симптомам заболевания относятся внезапная одышка, боли в груди и затруднённое дыхание.

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