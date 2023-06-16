Врач-гастроэнтеролог Владимир Неронов рассказал, как бороться с медвежьей болезнью.
По словам специалиста, медвежья болезнь является психологическим нарушением, которое напрямую связано с неудачной адаптацией человека к новому месту и непривычной пище.
"Болезнь проявляется в виде болей и тяжести в животе, слабости. Нередко с медвежьей болезнью сталкиваются туристы, которые нервничают перед дальними путешествиями", — заявил врач в беседе с РИАМО.
Чтобы избежать симптомов медвежьей болезни, Неронов посоветовал ежедневно выпивать не менее двух литров воды и включать в рацион волокнистую пищу.
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