Гастроэнтеролог Неронов перечислил способы борьбы с медвежьей болезнью

0:42 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-гастроэнтеролог Владимир Неронов рассказал, как бороться с медвежьей болезнью.

Фото: Shutterstock

По словам специалиста, медвежья болезнь является психологическим нарушением, которое напрямую связано с неудачной адаптацией человека к новому месту и непривычной пище.

"Болезнь проявляется в виде болей и тяжести в животе, слабости. Нередко с медвежьей болезнью сталкиваются туристы, которые нервничают перед дальними путешествиями", — заявил врач в беседе с РИАМО.

Чтобы избежать симптомов медвежьей болезни, Неронов посоветовал ежедневно выпивать не менее двух литров воды и включать в рацион волокнистую пищу.

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