Перечисляем самые полезные продукты для печени

1:14 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Употребление

Фото: igis.ru

тыквы,

свеклы,

ягод,

куркумы

и зеленого чая

оказывает положительное влияние на здоровье печени.

Врачи утверждают, что тыква является богатым источником витамина А, фосфолипидов и насыщенных жиров, которые необходимы для строительства клеточной мембраны гепатоцитов, обмена холестерина, а также предотвращают окисление липидов в мембране клеток.

Свекла содержит витамины А, В1, В2, В6, а также фолиевую кислоту и фосфор, которые служат строительным материалом для клеток печени.

Что касается ягод, то врачи рекомендуют включать в рацион вишню, малину и клюкву, поскольку они содержат каротин (витамин А), аскорбиновую кислоту и пищевые волокна (пектины, клетчатку), которые стимулируют рост и регенерацию печени при вирусных гепатитах, алкогольной болезни печени и жировом гепатозе.

Зеленый чай богат витамином С, что способствует противовоспалительному и мощному антиоксидантному эффекту, а куркума защищает гепатоциты от токсинов, снижая окислительный стресс и степень окисления липидов.

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