Диетологи Шет и Бест назвали лучшие продукты для снижения веса

1:12 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Диетологи Вандана Шет и Триста Бест раскрыли список наилучших напитков для людей, борющихся с избыточным весом. Их отличает не только вкус, но и максимальная польза.

Фото: ks-yanao.ru

Отмечается, что их регулярное употребление стимулирует обмен веществ. Предлагаем ознакомиться с лучшими из них.

Зеленый чай . Это идеальное средство для сжигания жиров. Рекомендуется употреблять его после тренировок в спортзале или физических упражнений.

. Это идеальное средство для сжигания жиров. Рекомендуется употреблять его после тренировок в спортзале или физических упражнений. Белый чай . Он стоит в одном ряду со своим "зеленым братом". Такой чай нормализует обменные процессы и помогает снизить вес.

. Он стоит в одном ряду со своим "зеленым братом". Такой чай нормализует обменные процессы и помогает снизить вес. Имбирный чай, матча и молочный улун. Они содержат катехины, которые способствуют окислению жиров. Кроме того, имбирный чай является лучшим средством от отеков и снижает риск воспалительных процессов.

Тем не менее, врач напоминает, что важен комплексный подход к снижению веса. Необходимо соблюдать правильное и полезное питание, а также заниматься физической активностью. Только все это вместе обеспечит великолепный результат.

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