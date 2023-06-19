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Диетологи Шет и Бест назвали лучшие продукты для снижения веса

1:12
Здоровье

Диетологи Вандана Шет и Триста Бест раскрыли список наилучших напитков для людей, борющихся с избыточным весом. Их отличает не только вкус, но и максимальная польза.

Диетологи Шет и Бест назвали лучшие продукты для снижения веса
Фото: ks-yanao.ru

Отмечается, что их регулярное употребление стимулирует обмен веществ. Предлагаем ознакомиться с лучшими из них.

  • Зеленый чай. Это идеальное средство для сжигания жиров. Рекомендуется употреблять его после тренировок в спортзале или физических упражнений.
  • Белый чай. Он стоит в одном ряду со своим "зеленым братом". Такой чай нормализует обменные процессы и помогает снизить вес.
  • Имбирный чай, матча и молочный улун. Они содержат катехины, которые способствуют окислению жиров. Кроме того, имбирный чай является лучшим средством от отеков и снижает риск воспалительных процессов.

Тем не менее, врач напоминает, что важен комплексный подход к снижению веса. Необходимо соблюдать правильное и полезное питание, а также заниматься физической активностью. Только все это вместе обеспечит великолепный результат.

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Лучшие продукты для похудения. Самый полный список👌
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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