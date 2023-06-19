Диетологи Шет и Бест назвали лучшие продукты для снижения веса

Диетологи Вандана Шет и Триста Бест раскрыли список наилучших напитков для людей, борющихся с избыточным весом. Их отличает не только вкус, но и максимальная польза.
Отмечается, что их регулярное употребление стимулирует обмен веществ. Предлагаем ознакомиться с лучшими из них.
Тем не менее, врач напоминает, что важен комплексный подход к снижению веса. Необходимо соблюдать правильное и полезное питание, а также заниматься физической активностью. Только все это вместе обеспечит великолепный результат.
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