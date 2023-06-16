Врач Гольдин рассказал о признаках "отравления солнцем"

1:29 Your browser does not support the audio element. Здоровье

При избыточной инсоляции иммунная система человека может отреагировать на неё как на своего рода отравление, рассказал врач-дерматолог Григорий Гольдин.

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Эксперт пояснил, что под "солнечным отравлением" понимают тяжёлые формы солнечного ожога.

"Иммунная реакция приведет к тому, что поражённый участок кожи станет красным и болезненным. Есть и другие, менее явные признаки отравления солнцем, о которых следует знать, но они могут быть не такими очевидными. Ещё одним ключевым признаком отравления солнцем является головная боль", — объяснил Гольдин в беседе с "МедикФорумом".

Эксперт добавил, что помимо красноты и болезненности поражённого участка кожи, организм может выдавать и другие негативные реакции солнечного отравления: на коже могут появиться волдыри и припухлость, может возникнуть ощущение покалывания. Помимо этого, человека может знобить и лихорадить, он может страдать от головокружения и тошноты. Также у пострадавшего могут наблюдаться признаки обезвоживания, отметил дерматолог.

Для облегчения состояния Гольдин посоветовал принять прохладный душ, ванну или сделать прохладный компресс. На обожжённую кожу будет нелишним нанести успокаивающий крем или гель алоэ. Можно также принять обезболивающее, например, ибупрофен.

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