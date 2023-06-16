Диетолог Рождественская: замена воды соками приводит к старению сосудов и висцеральному ожирению

1:23 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Диетолог Ольга Рождественская рассказала в интервью Pravda.Ru, что употребление различных соков вместо воды может привести к серьёзным проблемам со здоровьем.

Фото: vk.com

По её словам, воду нельзя ничем заменить, однако в неё можно добавить огурец или лимон для получения более вкусного напитка. Специалист подчеркнула: приучив себя к регулярному употреблению воды, человек сохранит молодость, здоровье и красоту на долгие годы.

"Даже здесь нужна дисциплина. Если вы постоянно употребляете сладкие напитки и соки, это приводит к жировой болезни печени, старению сосудов, внутреннему висцеральному ожирению. Поэтому необходимо начать хотя бы с 1,5 литра воды и чётко отмечать, сколько вы выпили. Бутылка всегда должна быть в руках: на экскурсии, на работе, в пробке или спортивном зале", — сказала Рождественская.

Она добавила, что привычку пить воду можно сформировать в течение 2-3 недель. Как пояснила эксперт, вскоре у человека улучшится внешний вид и появится больше энергии.

Диетолог порекомендовала брать воду на прогулку в жаркую погоду во избежание солнечного удара и обезвоживания. Людям, которые быстро потеют или занимаются спортом, подойдёт минералка, заключила специалист.

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