Невролог Алехина назвала продукт, который защищает мозг от инсульта

Врач-невролог Александра Алехина рассказала о пользе употребления тёмного шоколада.

Фото: allchoco.com

Специалист отмечает, что тёмный шоколад помогает снизить риск возникновения инсульта за счёт соединений в его составе, защищающие нервные клетки от повреждений. Об этом сообщает "МедикФорум".

Дело в том, что в тёмном шоколаде содержатся флавоноиды, которые способствуют улучшению кровотоку, а также снижают кровяное давление, что, в свою очередь, снижает риск инсульта. Флавоноиды обладают антиоксидантным свойством, защищая клетки от повреждений и воспалений.

Однако важно иметь в виду, что помочь снизить риск инсульта может только тёмный шоколад, в котором содержится не менее 70 процентов какао, подчёркивает невролог.

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