Диетолог Кристина Плотникова назвала два идеальных напитка для завтрака

0:39 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Лучше всего подходят для завтрака кефир и зелёный чай. Об этом рассказала диетолог Кристина Плотникова в беседе с "Лентой.ру". Эксперт назвала два этих напитка идеальными для начала дня.

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Эксперт посоветовала также, если нет проблем с желудком, пить натощак воду с лимоном, чтобы привести в тонус организм и запустить процессы пищеварения. По словам специалиста, непосредственно во время пищи следует пить зелёный чай, смузи, кефир или какао.

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