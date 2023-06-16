Лучше всего подходят для завтрака кефир и зелёный чай. Об этом рассказала диетолог Кристина Плотникова в беседе с "Лентой.ру". Эксперт назвала два этих напитка идеальными для начала дня.
Эксперт посоветовала также, если нет проблем с желудком, пить натощак воду с лимоном, чтобы привести в тонус организм и запустить процессы пищеварения. По словам специалиста, непосредственно во время пищи следует пить зелёный чай, смузи, кефир или какао.
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