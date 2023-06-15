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Врач Поздняков предостерёг от чрезмерного употребления воды: может привести к отёку мозга

Здоровье

Врач-инфекционист Андрей Поздняков рассказал, к чему может привести чрезмерное употребление воды.

Врач Поздняков предостерёг от чрезмерного употребления воды: может привести к отёку мозга
Фото: m.ecoteka.ru

Специалист отмечает, что чрезмерное употребление воды может привести к таким негативным последствиям, как отёк мозга. Об этом сообщает "Доктор Питер".

Дело в том, что пить воду нужно тогда, когда это действительно хочется. Однако вовсе не стоит стремиться пить определённое количество жидкости, подчёркивает врач. В данном случае важно учитывать такие факторы, как занятие спортом, жаркую погоду и рацион питания.

Поздняков добавил, что избыток жидкости в организме гораздо опаснее, чем её недостаток.

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Питьевая вода
Автор Дарья Морозова
Дарья Морозова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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