Врач Поздняков предостерёг от чрезмерного употребления воды: может привести к отёку мозга

Врач-инфекционист Андрей Поздняков рассказал, к чему может привести чрезмерное употребление воды.

Фото: m.ecoteka.ru

Специалист отмечает, что чрезмерное употребление воды может привести к таким негативным последствиям, как отёк мозга. Об этом сообщает "Доктор Питер".

Дело в том, что пить воду нужно тогда, когда это действительно хочется. Однако вовсе не стоит стремиться пить определённое количество жидкости, подчёркивает врач. В данном случае важно учитывать такие факторы, как занятие спортом, жаркую погоду и рацион питания.

Поздняков добавил, что избыток жидкости в организме гораздо опаснее, чем её недостаток.

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Питьевая вода