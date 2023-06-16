Гинеколог Даниелян назвала опасные продукты для беременных

Врач-гинеколог Лусине Даниелян предупреждает о важности здорового питания во время беременности, которое должно включать достаточное количество калорий, белка, витаминов и минералов.

Фото: budsvetom.com

Однако есть некоторые продукты, которые специалисты рекомендуют исключить из "беременного" меню: непастеризованное молоко, созревшие мягкие сыры, паштеты и недостаточно термически обработанное мясо и яйца. Все это может быть источником сальмонеллеза и листериоза.

Употребление рыбы с высоким содержанием ртути, такой как тунец, макрель и рыба-меч, может негативно повлиять на развитие плода. Также следует избегать чрезмерного потребления витамина А, который содержится в говяжьей и куриной печени.

Рекомендуется уделять внимание зеленым и оранжевым овощам, нежирному мясу, рыбе, бобовым, орехам, фруктам и продуктам из цельных зерен.

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