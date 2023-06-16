Печень является органом, который принимает на себя основную нагрузку от всех вредных веществ, которые человек употребляет с пищей, вдыхает в загазованном воздухе, получает с хлорированной водой, а также вследствие употребления алкоголя, медикаментов и воздействия вирусов.
Для восстановления полноценной работы печени необходимо включить в свой рацион следующие продукты:
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