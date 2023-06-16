Восстановление работы печени: перечисляем необходимые продукты

0:57 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Печень является органом, который принимает на себя основную нагрузку от всех вредных веществ, которые человек употребляет с пищей, вдыхает в загазованном воздухе, получает с хлорированной водой, а также вследствие употребления алкоголя, медикаментов и воздействия вирусов.

Фото: https://roscontrol.com/

Для восстановления полноценной работы печени необходимо включить в свой рацион следующие продукты:

Спаржа, шпинат, арбуз, груши, тыква (кабачок), картофель, брокколи, цветная капуста и другие крестоцветные овощи богаты глютамином, который помогает не только печени, но и стимулирует работу мозга и иммунной системы.

Увеличьте потребление продуктов, содержащих диаллиловый тиоэфир — чеснок, шалот, лук и зеленый лук. Они также способствуют выработке глютатиона, который защищает печень и снижает оксидативный стресс.

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Продукты, которые восстанавливают печень