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Восстановление работы печени: перечисляем необходимые продукты

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Здоровье

Печень является органом, который принимает на себя основную нагрузку от всех вредных веществ, которые человек употребляет с пищей, вдыхает в загазованном воздухе, получает с хлорированной водой, а также вследствие употребления алкоголя, медикаментов и воздействия вирусов.

Восстановление работы печени: перечисляем необходимые продукты
Фото: https://roscontrol.com/

Для восстановления полноценной работы печени необходимо включить в свой рацион следующие продукты:

  • Спаржа, шпинат, арбуз, груши, тыква (кабачок), картофель, брокколи, цветная капуста и другие крестоцветные овощи богаты глютамином, который помогает не только печени, но и стимулирует работу мозга и иммунной системы.
  • Увеличьте потребление продуктов, содержащих диаллиловый тиоэфир — чеснок, шалот, лук и зеленый лук. Они также способствуют выработке глютатиона, который защищает печень и снижает оксидативный стресс.

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Продукты, которые восстанавливают печень
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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