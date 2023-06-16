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Диетологи Коваленко и Макдональд назвали две причины, мешающие худеть

1:12
Здоровье

Врач и консультант по питанию Барбара Коваленко и диетолог Бриджит Макдональд назвали две основные ошибки, которые допускают люди, сидящие на диетах, сообщает портал Shefinds.

Диетологи Коваленко и Макдональд назвали две причины, мешающие худеть
Фото: Fotodom.ru

Первая ошибка — пропуск приема пищи. Несмотря на важность уменьшения потребления калорий, дефицит или пропуск приема пищи могут нанести вред организму и привести к обратному эффекту.

"Пропуск приема пищи и длительные интервалы между приемами пищи могут замедлить метаболизм, так как это нарушает естественный метаболический ритм и заставляет организм перейти в 'режим голодания', в результате чего метаболизм замедляется для сохранения энергии", — рассказала Коваленко.

Вторая ошибка — хронический стресс на фоне диеты. Нервное напряжение также замедляет метаболизм человека. Это происходит из-за воздействия гормона стресса кортизола, который способствует накоплению жира.

В результате вес не только может застопориться, но и, наоборот, начать увеличиваться. По словам врачей, справиться со стрессом помогут йога и различные медитативные практики.

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Ошибки которые мешают вам худеть. 6 ошибок в питании
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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