Диетологи Коваленко и Макдональд назвали две причины, мешающие худеть

1:12 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач и консультант по питанию Барбара Коваленко и диетолог Бриджит Макдональд назвали две основные ошибки, которые допускают люди, сидящие на диетах, сообщает портал Shefinds.

Фото: Fotodom.ru

Первая ошибка — пропуск приема пищи. Несмотря на важность уменьшения потребления калорий, дефицит или пропуск приема пищи могут нанести вред организму и привести к обратному эффекту.

"Пропуск приема пищи и длительные интервалы между приемами пищи могут замедлить метаболизм, так как это нарушает естественный метаболический ритм и заставляет организм перейти в 'режим голодания', в результате чего метаболизм замедляется для сохранения энергии", — рассказала Коваленко.

Вторая ошибка — хронический стресс на фоне диеты. Нервное напряжение также замедляет метаболизм человека. Это происходит из-за воздействия гормона стресса кортизола, который способствует накоплению жира.

В результате вес не только может застопориться, но и, наоборот, начать увеличиваться. По словам врачей, справиться со стрессом помогут йога и различные медитативные практики.

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