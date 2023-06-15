Подмосковные врачи сообщили, что не успевают спасать людей из-за укусов комаров

1:14 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Пациенты стали часто вызывать специалистов Видновской районной клинической больницы на дом по необоснованным причинам, сообщила педиатр медицинского учреждения Наталья Шевчук.

Фото: https://politeka.net

По её словам, несколько дней назад скорую помощь вызвали для работы с мальчиком, которого укусил комар. Она отметила, что мать ребёнка призывала положить его в больницу из-за появления покраснений. Как подчеркнула заведующая педиатрическим отделением Видновской РКБ Марина Царёва, ещё один нелепый случай — вызов врачей к маленькому пациенту, которому в ухо затекла слеза.

"У одного мальчика была врождённая аномалия грудной клетки, а родители заметили её только в 15 лет и вызвали скорую", — уточнила специалист в интервью интернет-изданию "Подмосковье Сегодня".

Она посоветовала не вызывать врачей на дом при подобных состояниях, ведь скорая помощь должна в первую очередь спасать людей, нуждающихся в оперативном медицинском вмешательстве. В остальных случаях пациент может самостоятельно прийти в лечебное учреждение, сдать необходимые анализы и получить консультацию, заключила Царёва.

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