Пациенты стали часто вызывать специалистов Видновской районной клинической больницы на дом по необоснованным причинам, сообщила педиатр медицинского учреждения Наталья Шевчук.
По её словам, несколько дней назад скорую помощь вызвали для работы с мальчиком, которого укусил комар. Она отметила, что мать ребёнка призывала положить его в больницу из-за появления покраснений. Как подчеркнула заведующая педиатрическим отделением Видновской РКБ Марина Царёва, ещё один нелепый случай — вызов врачей к маленькому пациенту, которому в ухо затекла слеза.
"У одного мальчика была врождённая аномалия грудной клетки, а родители заметили её только в 15 лет и вызвали скорую", — уточнила специалист в интервью интернет-изданию "Подмосковье Сегодня".
Она посоветовала не вызывать врачей на дом при подобных состояниях, ведь скорая помощь должна в первую очередь спасать людей, нуждающихся в оперативном медицинском вмешательстве. В остальных случаях пациент может самостоятельно прийти в лечебное учреждение, сдать необходимые анализы и получить консультацию, заключила Царёва.
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