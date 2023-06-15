7 продуктов, способных повысить функциональность вашего мозга

Врач-диетолог Елена Соломатина поделилась детальным списком продуктов, способных впитываться в мозг и повышать его функциональность.
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Подберите плотную рыбу, грецкие орехи и льняное масло, чтобы обеспечить организм достаточным количеством омега-3. Сказочные свойства этого компонента стимулируют работу речевого центра мозга, снимают воспаление и даже разжижают кровь, что оказывает благотворное влияние на давление и препятствует образованию тромбов.
Витамины группы B, и особенно витамин B12, играют непревзойденно важную роль в активности нашего мозга. Заложите в свой рацион продукты животного происхождения, такие как печень, птица, говядина и крольчатина, чтобы дарить себе надежную поддержку.
Антиоксиданты - настоящие защитники головного мозга. Включите в своё меню продукты, богатые витаминами группы P, такие как черника, гранат и голубика. Они будут сохранять ценный витамин С и защищать клетки мозга от разрушения.
Не забывайте о важности витамина D! Его недостаток может негативно сказаться на психическом состоянии. Найдите его в печени трески, жирной рыбе и яйцах — это прекрасные источники витамина D, которые будут радовать ваш организм.
И наконец, обязательно включите клетчатку в свой рацион! Она содержится во многих овощах, но особенно высокая концентрация клетчатки присутствует в чесноке. Насладитесь его прекрасными свойствами, такими как снятие воспаления в сосудах, улучшение кровообращения и предотвращение образования тромбов.
Магний! Этот важный элемент поможет снять нервное напряжение и стимулировать активность мозга. Морковь, шпинат и мясо — богатые источники магния, которые будут служить вам надежным пополнением.
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