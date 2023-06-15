Гастроэнтеролог Неронов запретил россиянам дегустировать фрукты и овощи на рынке

0:49 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-гастроэнтеролог Владимир Неронов рассказал об опасности дегустации фруктов и овощей на рынке.

Фото: kp.ru

По словам эксперта, немытые фрукты, которые продавцы предлагают попробовать покупателям прямо у прилавка, могут стать причиной заражения болезнью Боткина.

"Развитие болезни провоцирует вирус гепатита А. Он передаётся через немытые продукты и бытовые контакты. Шансы заразиться данным вирусом наиболее высоки у тех, кто любит отдыхать в странах Юго-Восточной Азии", — отметил врач в беседе с РИАМО.

Чтобы обезопасить себя, гастроэнтеролог посоветовал чаще мыть руки, исключить из рациона сырых моллюсков, фрукты и овощи без кожицы, а также пить только бутилированную воду.

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