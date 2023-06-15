Врач-кардиолог Тамаз Гаглошвили объяснил, симптомами каких заболеваний являются холодеющие руки и ноги.
Медик отметил, что в 99% случаев, если речь идёт о молодых людях, холодные руки и холодные ноги являются нормой.
"Если мы берём человека старшего поколения, например, курильщика, у которого, возможно, в теории может быть атеросклероз нижних конечностей. Холодные ноги могут говорить также о синдроме Рейно. Это достаточно редкие патологии", — объяснил врач.
В большинстве случаев, по словам Гаглошвили, холодные руки и ноги не являются патологией.
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