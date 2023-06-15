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Кардиолог рассказал, о каких болезнях могут свидетельствовать холодные руки и ноги

0:49
Здоровье

Врач-кардиолог Тамаз Гаглошвили объяснил, симптомами каких заболеваний являются холодеющие руки и ноги.

Кардиолог рассказал, о каких болезнях могут свидетельствовать холодные руки и ноги
Фото: pixabay.com

Медик отметил, что в 99% случаев, если речь идёт о молодых людях, холодные руки и холодные ноги являются нормой.

"Если мы берём человека старшего поколения, например, курильщика, у которого, возможно, в теории может быть атеросклероз нижних конечностей. Холодные ноги могут говорить также о синдроме Рейно. Это достаточно редкие патологии", — объяснил врач.

В большинстве случаев, по словам Гаглошвили, холодные руки и ноги не являются патологией.

Ранее кардиолог Анна Кореневич рассказала, как справиться со скачками артериального давления.

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Постоянно холодные ноги и руки мерзнут – причины
Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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