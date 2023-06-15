"РГ": невролог Демьяновская сообщила, чем нельзя запивать лекарства

1:40 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие люди принимают лекарственные препараты или витамины, запивая их любым доступным напитком, таким как минеральная вода, сок, молоко, чай или кофе. Однако это может негативно повлиять на усвоение активных веществ, изменить их химическую структуру и увеличить риск возникновения побочных эффектов. Об этом сообщила изданию "РГ" кандидат медицинских наук, невролог "Гемотеста" Екатерина Демьяновская.

Фото: pixabay.com

Например, минеральная вода с высоким уровнем кислотности быстро растворяет оболочку таблеток и капсул, что может снизить эффективность препаратов.

"Это снижает эффективность препаратов: предпочтительнее, если всасывание начнётся в кишечнике, а до него лекарство доберётся без повреждённой оболочки", — указала специалист.

Апельсиновый и яблочный сок могут снижать эффективность антибиотиков и препаратов для нормализации артериального давления, а грейпфрутовый уменьшает активность печёночных ферментов.

"Молоко, напротив, ускоряет выведение лекарств из организма, поэтому препараты могут просто не успеть оказать необходимый эффект. А ещё оно замедляет действие антибиотиков, препаратов железа и ферментов для улучшения пищеварения", — сообщила Демьяновская.

Зелёный и чёрный чаи содержат теотанин, который снижает всасывание витаминов, пероральных контрацептивов, некоторых обезболивающих и спазмолитиков.

Врачи рекомендуют запивать лекарственные препараты обычной водой, так как она не взаимодействует с ними и не влияет на их эффективность.

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Чем запивать лекарства?