Nature Communications: дефицит витамина D при беременности повышает риск диабета у плода

1:03 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Исследователи, представляющие Медицинскую школу Вашингтонского университета в Сент-Луисе, рассказали об опасном последствии нехватки витамина D в организме беременной женщины. Результаты их труда публикует журнал Nature Communications.

Фото: https://bebac.com/

В статье сказано, что дефицит витамина D повышает риск развития диабета второго типа у ребёнка. Специалисты провели эксперименты на мышах, которые были рождены от матерей с нехваткой биологически активного вещества.

Научные сотрудники выяснили, что в этом случае у плода повышается уровень сахара в крови, провоцируя возникновение диабета.

Как оказалось, люди сталкиваются с аналогичными процессами. Учёные намерены создать современные методики профилактики диабета у детей, основываясь на факторах риска.

Ранее врач-диетолог Дарья Русакова посоветовала пациентам, страдающим от диабета, не употреблять черешню, ведь в ней содержится огромное количество сахара.

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