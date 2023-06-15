Исследователи, представляющие Медицинскую школу Вашингтонского университета в Сент-Луисе, рассказали об опасном последствии нехватки витамина D в организме беременной женщины. Результаты их труда публикует журнал Nature Communications.
В статье сказано, что дефицит витамина D повышает риск развития диабета второго типа у ребёнка. Специалисты провели эксперименты на мышах, которые были рождены от матерей с нехваткой биологически активного вещества.
Научные сотрудники выяснили, что в этом случае у плода повышается уровень сахара в крови, провоцируя возникновение диабета.
Как оказалось, люди сталкиваются с аналогичными процессами. Учёные намерены создать современные методики профилактики диабета у детей, основываясь на факторах риска.
Ранее врач-диетолог Дарья Русакова посоветовала пациентам, страдающим от диабета, не употреблять черешню, ведь в ней содержится огромное количество сахара.
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