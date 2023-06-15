Американец Кевин Маджиннис заявил, что сбросил 26 килограммов за три с небольшим месяца, а точнее, за 100 дней, питаясь исключительно фастфудом — бургерами и картошкой.
По словам 56-летнего американца, он не занимался спортом, но питался "дробно", пусть и вредной едой. По мнению Маджинниса, фастфуд слишком демонизируют.
"За 100 дней — минус 26 килограммов, а сахар и холестерин — в норме, хотя врачи ставили предиабет", — передаёт "Доктор Питер".
Так, по словам Маджинниса, он соблюдал пять ключевых правил:
Однако американец посетовал, что полезных свойств и микроэлементов в такой еде очень мало, поэтому стоит дополнить свой рацион витаминами.
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