Семейный врач Татьяна Захарова объяснила россиянам, что произойдёт с организмом человека в случае регулярных прогулок на свежем воздухе.
По её словам, с помощью ежедневной ходьбы можно на 15% снизить риск преждевременной смерти. Как пояснила медик, многие люди, отказывающиеся от прогулок, впоследствии сталкиваются с диабетом, высоким кровяным давлением и сердечно-сосудистыми заболеваниями.
"Прогулки позволяют получать много свежего воздуха и солнечного света, что противодействует дефициту витамина D и благотворно влияет на иммунную систему", — отметила Захарова в интервью изданию "МедикФорум".
Она добавила, что во время ходьбы вырабатываются новые иммунные клетки, которые эффективно борются с инфекциями. Доктор также подчеркнула: физическая активность улучшает кровообращение, насыщает мозг кислородом и избавляет от стресса.
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