Врач Захарова рассказала, что ежедневные прогулки способны поддержать иммунную систему

0:59 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Семейный врач Татьяна Захарова объяснила россиянам, что произойдёт с организмом человека в случае регулярных прогулок на свежем воздухе.

Фото: pixabay.com

По её словам, с помощью ежедневной ходьбы можно на 15% снизить риск преждевременной смерти. Как пояснила медик, многие люди, отказывающиеся от прогулок, впоследствии сталкиваются с диабетом, высоким кровяным давлением и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

"Прогулки позволяют получать много свежего воздуха и солнечного света, что противодействует дефициту витамина D и благотворно влияет на иммунную систему", — отметила Захарова в интервью изданию "МедикФорум".

Она добавила, что во время ходьбы вырабатываются новые иммунные клетки, которые эффективно борются с инфекциями. Доктор также подчеркнула: физическая активность улучшает кровообращение, насыщает мозг кислородом и избавляет от стресса.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.