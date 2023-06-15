63.ru: Минздрав Самарской области составил рейтинг "болезней-убийц" россиян

0:59 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Серьёзной проблемой для Самарской области в прошлом году стали сердечно-сосудистые заболевания, которые унесли жизни 16 тысяч человек. На основании проведённого анализа Минздрав региона составил рейтинг "болезней-убийц", сообщает портал "63.ru".

Фото: https://sosud-ok.ru/

На первом месте в списке оказалась ишемическая болезнь сердца, которая унесла жизни почти 8 тысяч россиян (половина всех случаев). На втором — атеросклеротическая болезнь сердца, от которой умерли 4 698 пациентов.

Цереброваскулярные заболевания, включая различные формы нарушения мозгового кровообращения унесли жизни более 6,5 тысячи человек. К каждой третьей смерти от этих заболеваний привёл инсульт.

Ранее терапевт Максим Маскин объяснил, из-за чего у человека может внезапно остановиться сердце.

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Остановка сердца. Причины