Серьёзной проблемой для Самарской области в прошлом году стали сердечно-сосудистые заболевания, которые унесли жизни 16 тысяч человек. На основании проведённого анализа Минздрав региона составил рейтинг "болезней-убийц", сообщает портал "63.ru".
На первом месте в списке оказалась ишемическая болезнь сердца, которая унесла жизни почти 8 тысяч россиян (половина всех случаев). На втором — атеросклеротическая болезнь сердца, от которой умерли 4 698 пациентов.
Цереброваскулярные заболевания, включая различные формы нарушения мозгового кровообращения унесли жизни более 6,5 тысячи человек. К каждой третьей смерти от этих заболеваний привёл инсульт.
Ранее терапевт Максим Маскин объяснил, из-за чего у человека может внезапно остановиться сердце.
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