Врач-кардиолог: Гипертоники вообще не замечают давления

0:52 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Кардиолог Анна Кореневич рассказала о гипертониках, которые недооценивают опасность возникновения гипертонического криза.

Фото: Fotodom.ru/ Коммерсантъ

Медик объяснила, что гипертонический криз бывает только у гипертоников, в анализах которых легко найти отклонения. Она отметила, что криз возникает при запущенной форме гипертонии.

"Гипертоники вообще не замечают давления. Они всегда радостно заявляют, что у них все хорошо. Это самый страшный страх кардиолога. Такого гипертоника не заставишь пить таблетки. Ему плохо, когда давление снижается", — написала врач в своём Telegram-канале.

Кардиолог не рекомендует быстро снижать давления, так как это может быть опасно.

Ранее Анна Кореневич объяснила, как помочь себе при скачках артериального давления.

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