Диетолог Алдонина назвала пять продуктов, потребление которых должно быть уменьшено после 30 лет

1:42 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-диетолог Мария Алдонина напомнила, что после 30 лет в организме происходят определённые изменения не в лучшую сторону, которые требуют уменьшения употребления ряда продуктов в ежедневном рационе ради сохранения здоровья и красоты.

Фото: pixabay.com

В частности, Алдонина в разговоре с "МедикФорумом" посоветовала сократить употребление замороженных готовых блюд после 30 лет, пояснив, что в готовых к разогреванию пицце, наггетсах, пирожках и др. содержится очень много соли и вкусовых добавок, которые не являются полезными для организма.

Специалист считает, что тем, кому уже исполнилось 30, нужно уменьшить количество белого риса в рационе, лишённого большей части ценных веществ, отдавая предпочтение необработанному, коричневому или бурому.

Фруктовый йогурт — третий "запретный" продукт для этой возрастной категории, считает диетолог. Из-за избытка сахара он способствует появлению жировой прослойки на животе, а также целлюлита. Сладкие йогурты лучше заменить натуральными, без искусственных добавок и сахара.

Из-за высокого содержания соли в возрасте старше 30 лет также лучше не употреблять соевый соус. Этот продукт и ему подобные вызывают быстрое обезвоживание и плохо влияют на состояние кожи, способствуя её ускоренному старению.

И, наконец, девушки после 30 лет, желающие хорошо выглядеть, должны отказаться от алкоголя, который ухудшает обмен веществ, становясь причиной появления избыточного веса и ранних морщин.

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