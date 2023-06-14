Врач рассказал о последствиях удаления опухолей с помощью ультразвука

0:59 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Российский врач-патологоанатом, специалист по фармакологии и токсикологии Александр Эдигер оценил отечественный прибор для диагностики синдрома избыточного бактериального роста.

Фото: https://pbs.twimg.com/

Медик объяснил, что ультразвуковой метод диагностики и лечения опухолей не новый и не является российской инновацией.

Ранее сообщалось, что учёные РФ создали препарат из борщевика для лечения рака.

Он отметил, что ультразвук имеет свойство разрушительно воздействовать на живую ткань организма.

"Ультразвук интересен тем, что при определенных подведенных к клеткам ультразвуковых энергиях клетки не выживают", — цитирует слова эксперта Общественная Служба Новостей.

Эдигер предупредил о том, что при лечении онкологических заболеваний ультразвуком есть большой риск, что на месте умерщвлённой опухоли может появиться мощнейшее воспаление.

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Ультразвук – как это работает