Диетолог Русакова посоветовала не есть черешню людям с лишним весом и диабетом

1:05 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова рассказала, кому следует воздержаться от употребления черешни.

Фото: hi-chef.ru

Специалист отмечает, что некоторым людям следует быть острожными с употреблением таких ягод, как черешня. В частности, речь идёт о пациентах с лишним весом и сахарным диабетом. Дело в том, эта черешня содержит много сахара. Об этом сообщает РБК Life.

Также диетолог подчёркивает, что у некоторых людей черешня может вызвать вздутие живота из-за содержания сахаров и пищевых волокон. Именно поэтому нужно есть черешню с осторожностью, наблюдая за реакцией своего организма.

По словам врача-гастроэнтеролога Виталия Румянцева, людям с повышенной кислотностью желудка не следует злоупотреблять вишней и ежевикой. Что касается пациентов с дивертикулезом, характеризующимся образованием грыжеподобных выпячиваний на толстой кишке, то им не рекомендуется употреблять ягоды с мелкими косточками и орехи.

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Черешня при сахарном диабете