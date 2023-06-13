Кардиолог объяснил, можно ли снизить артериальное давление без таблеток

1:23 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Кардиолог Дмитрий Напалков в беседе с Pravda.Ru рассказал о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.

Фото: Fotodom.ru/ Коммерсантъ

Медик посоветовал всем людям старше 40 лет периодически проходить диспансеризацию. Он отметил, что нужно хотя бы раз в год посещать либо терапевта, либо кардиолога. Они смогут назначить план обследования при необходимости. Универсальных советов, подходящим всем, по словам врача, просто не существует.

Напалков объяснил, что снижать артериальное давление нужно с помощью назначенных врачом медикаментов. Народными средствами, по словам медика, при гипертонии не обойтись.

"Если это незначительное повышенное давление в пределах нормы, я плохо чувствую, но давление 130, а у меня давление 120, можно действительно поднять вверх ноги, полежать с закрытыми глазами и расслабиться. А если это серьёзное повышение до цифр 160, выше и так далее, то надо обращаться к врачу, самостоятельно лечиться нельзя", — предупредил кардиолог.

Он порекомендовал проверять уровень своего давления и знать уровень своего холестерина, чтобы вовремя предотвратить развитие сердечно-сосудистых заболеваний.

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